وزيرة تونسية: 650 مليون دولار قيمة التبادل التجارى مع دول إفريقيا جنوب الصحراء

قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، إن قيمة التبادل التجاري بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 650 مليون دولار، وأن الصادرات التونسية نحو الدول الإفريقية قدرت بنحو 420 مليون دولار أي بنسبة 3.5% من إجمالي الصادرات التونسية، مشيرة إلى أن الصناعات الكهربائية والميكانيكية والزراعية والغذائية والصناعات المختلفة استحوذت على أكثر من 90% من هذه التبادلات.

وأوضحت الوزيرة - خلال كلمتها الافتتاحية للدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية الإفريقية - أن هذه اللقاءات ستشهد مشاركة عدد كبير من المؤسسات الرائدة في مجال التشبيك المهني.

وأضافت أن هذا النوع من اللقاءات يتيح للمتعاملين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الأفارقة اكتشاف إمكانيات جديدة لتعزيز التعاون والشراكة ذات المنفعة المتبادلة من خلال تنظيم 2500 لقاء مهني مباشر على مدى يومين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالرغم من تراجع التجارة العالمية بنسبة 5.2 بالمائة سنة 2023، تحدت التجارة بين الدول الإفريقية هذا الاتجاه الانحداري لتزيد بنسبة 3.2% وتصل إلى 192.2 مليار دولار عام 2023.

وأفادت "بن رجب" بأن حصة التجارة بين الدول الإفريقية ارتفعت من إجمالي التجارة العالمية إلى 14.9% عام 2023 نتيجة للدور الهام الذي تقوم به التجمعات الاقتصادية القارية الإفريقية وتفعيل منطقة التبادل التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف".

وأكدت الوزيرة أن هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة في مجال التجارة بين الدول الإفريقية، داعية إلى تضافر الجهود من مختلف الأطراف لتعزيز مستويات التجارة داخل مجموعة الدول الإفريقية ولضمان مشاركة أوسع للدول الإفريقية في التجارة العالمية، مشددة على أن تونس ملتزمة بتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع جميع دول القارة الإفريقية.

من جانبه.. قال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إن تونس لا ترى أن إفريقيا هي مجموعة دول بل هي وحدة تتطلب العمل اليد في اليد لتدعيم أي تعاون اقتصادي وتجاري أساسي من خلال تبادل عدة منتجات، متمنيًا أن تكون اللقاءات الثالثة الإفريقية التونسية فرصة للانطلاق في هذا التوجه من خلال البرنامج الموضوع، والذي يضم أكثر من 2000 لقاء مباشر مسجلة على المنصة التي وضعت للغرض.

وأكد تسجيل مشاركة 120 مؤسسة وهيكلًا إفريقيًا، وأكثر من 200 مؤسسة اقتصادية تونسية للمشاركة في لقاءات مهنية مشتركة بحضور 25 دولة مع برنامج موازٍ لجسور التجارة العربية الإفريقية من وزراء، وسفراء ورؤساء تنفيذيين لهياكل تمويل في القارة الإفريقية.

وأوضح أن هناك لقاء خاصًا مع الأمين العام لـ"زليكاف" مع ممثلين عن القطاع الخاص والتركيز سيكون على الشباب والمرأة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى اجتماع تشاوري بين المسئولين الأولين الممثلين عن هياكل تنمية الصادرات في الدول الإفريقية على غرار الكونغو الديمقراطية، والسنغال، ورؤساء غرف التجارة في الدول الإفريقية.