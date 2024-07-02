"لو بتفكري تسافري".. كيف تحافظ على بشرتك في المصيف؟

في فصل الصيف، يتعرض الجلد للكثير من العوامل البيئية الضارة مثل أشعة الشمس القوية، الرطوبة العالية، والملوثات. للحفاظ على بشرتك صحية ومشرقة أثناء المصيف، يمكن اتباع بعض النصائح والإرشادات الهامة، وذلك بحسب ما جاء في موقع “هيلث ” الطبي.

استخدام واقي الشمس

تعتبر الحماية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية (UV) أمرًا حيويًا. استخدم واقيًا من الشمس ذو عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، ويفضل أن يكون مقاومًا للماء. قم بتطبيقه بانتظام كل ساعتين، وخاصة بعد السباحة أو التعرق.

شرب الكثير من الماء

الجفاف يمكن أن يجعل بشرتك تبدو باهتة ومجعدة. احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًا، حيث يساعد ذلك في ترطيب البشرة من الداخل.

الترطيب المنتظم

استخدم مرطبات البشرة المناسبة لنوع بشرتك للحفاظ على ترطيبها. يمكن استخدام مرطبات تحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا أو الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند.

ارتداء الملابس الواقية

ارتداء القبعات الواسعة والملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة. استخدم النظارات الشمسية لحماية العينين والمنطقة المحيطة بهما.

تناول الغذاء الصحي

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات يساعد في مكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة. الأطعمة الغنية بأوميغا-3 مثل السمك والمكسرات تعزز صحة الجلد أيضًا.

تنظيف البشرة بانتظام

نظف وجهك مرتين يوميًا لإزالة الأوساخ والزيوت المتراكمة. استخدم غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك وتجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول لأنها قد تسبب الجفاف والتهيج.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة

حاول تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة (من 10 صباحًا حتى 4 مساءً). إذا كان يجب عليك الخروج، احرص على تطبيق واقي الشمس وارتداء الملابس الواقية.

تجنب استخدام المنتجات الكيميائية القاسية

اختر منتجات العناية بالبشرة الطبيعية وتجنب تلك التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل العطور الصناعية والكبريتات، لأنها قد تزيد من حساسية البشرة.

الاستحمام بالماء الفاتر

استخدام الماء الفاتر للاستحمام بدلًا من الماء الساخن يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتجديد خلايا البشرة، مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية.