الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الجامعة العربية تناقش خارطة طريق للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية

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تستضيف جامعة الدول العربية، غدًا الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية تنظمه الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يستمر لمدة يومين.
وذكر بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن الخارطة تهدف إلى تعزيز آليات العمل العربية لتطوير وبناء قدرات التأهب والتصدي للطوارئ في جميع أنحاء المنطقة العربية.
وأكد السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية أن هذه الخارطة سوف تضع ركائز للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية والتي يجب تأسيسها للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تحقق هذه الخارطة أهداف الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي أقرتها القمة العربية بمدينة الظهران 2018، علمًا بأن هذا الموضوع سوف يمثل أحد البنود الرئيسية في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، والمقرر عقده يوم 21 أغسطس 2024.

جامعة الدول العربية الطريق العربية الاستجابة للطوارئ النووية مخاطر الكوارث الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية الامانة العامة للجامعة العربية

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