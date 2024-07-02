الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نفاد تذاكر حفل كايروكي فئة regular بليالي مصر

حفل كايروكي
حفل كايروكي

نفدت تذاكر حفل كايروكى فئة regular ضمن حفلات ليالى مصر يوم 13 يوليو الشهر الجاري بالإسكندرية، وطرحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتى" وتتراوح أسعار التذاكر 450 و850 جنيهًا.

يقام حفل كايروكى فى استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية ومن شروط الدخول ألاّ يسمح بالمأكولات والمشروبات، ولا استرداد أو استبدال ويحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة وتجهز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسرحًا ضخمًا لاستقبال جمهور ومحبى كايروكى.

شروط وتفاصيل حضور حفل كايروكي بمشروع ليالي مصر:

  • لا يوجد استرجاع أو تبديل للتذاكر.
  • الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى شراء تذكرة كاملة.
  • لا يسمح دخول الحفل بالأطعمة والمشروبات.
  • تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل عصر يوم 13 يوليو.
  • يبدأ الحفل في الثامنة مساءً.
  • يستمر الحفل حتى منتصف ليل 13 يوليو.

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وطرحت “تذكرتي” تذاكر حفل فريق كايروكي ضمن مشروع ليالي مصر عبر موقعها الإلكتروني وقسمت إلى فئتين وجاءت كالتالي:

  • الفئة Fan Pit بمبلغ 850 جنيهًا مصريًا.
  • الفئة Regular بمبلغ 450 جنيهًا مصريًا.

مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات وكانت البداية خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم الماضي وأحيا كل من النجم رامي صبري والنجم حكيم والمطرب محمد عدوية والمطرب مسلم أولى حفلات المشروع وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا.

"ليالي مصر" مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

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