الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العالمية للأرصاد": الإعصار المدارى فريدى هو الأطول على الإطلاق

الإعصار المداري فريدي
الإعصار المداري فريدي

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف، اليوم الثلاثاء، عن أن الإعصار المداري "فريدي" الذي تم رصده العام الماضي، هو الأطول مدة الذي تم تسجيله على الإطلاق.

واستمر الإعصار لمدة 36 يومًا، وقطع مسافة تقدر بنحو 12 ألفًا و780 كيلومترًا على صورة عاصفة استوائية أو إعصار.

وتسبب "فريدي" في تدمير مدغشقر جزئيًا قبالة الساحل الشرقي لقارة إفريقيا، ودولتي موزمبيق وملاوي المجاورتين لها في البر الرئيسي، كما أسفر الإعصار المداري عن مقتل أكثر من 500 شخص.

وكان الإعصار "فريدي" تشكل قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا في فبراير من عام 2023، واتجه غربًا باتجاه شرق إفريقيا.

وقد أوقع أشد الأضرار هناك في شهر مارس.

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