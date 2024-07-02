برسالة شكر للرئيس.. "القصير" يغادر وزارة الزراعة في التعديل الحكومي الجديد

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته طوال فترة توليه حقيبة وزارة الزراعة على مدار 4 سنوات ونصف.

كما توجه “القصير” بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر خلال هذه الفترة.

“القصير” يشيد بجهود العاملين بوزارة الزراعة

وجه وزير الزراعة السابق، رسالة شكر لكل قيادات الوزارة والعاملين فيها قائلا فيها "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق واخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها انجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد فتحي سالم الخبير الزراعي والاستاذ بجامعة السادات، أنه على الحكومة الجديدة تكثيف الجهود للحفاظ على الرقعه الزراعيه في مساحه 9 مليون فدان منها 6 مليون فدان اراضي قديمه و3 مليون فدان اراضي مستصلحه حديثه واستغلال هذه الاراضي بالطرق المثلى، ولابد من عمل خطه لمواجهه الاحتياجات من خلال سد الفجوة بين الواردات من الخارج واحتياجات الاستهلاك المحلي والتركيز على انتاج مستلزمات الانتاج للوجبات الشعبيه من السلع الغذائيه للمواطن المصري والتي تتمثل في رغيف الخبز وطبق الفول لطبق والعدس.