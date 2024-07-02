الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برسالة شكر للرئيس.. "القصير" يغادر وزارة الزراعة في التعديل الحكومي الجديد

السيد القصير
السيد القصير

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته طوال فترة توليه حقيبة وزارة الزراعة  على مدار 4 سنوات ونصف.

كما توجه “القصير” بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر خلال هذه الفترة. 

“القصير” يشيد بجهود العاملين بوزارة الزراعة 

وجه وزير الزراعة السابق، رسالة شكر لكل قيادات الوزارة والعاملين فيها قائلا فيها "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق واخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها انجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد فتحي سالم الخبير الزراعي والاستاذ بجامعة السادات، أنه على الحكومة الجديدة تكثيف الجهود للحفاظ على الرقعه الزراعيه في مساحه 9 مليون فدان منها 6 مليون فدان اراضي قديمه و3 مليون فدان اراضي مستصلحه حديثه واستغلال هذه الاراضي بالطرق المثلى، ولابد من عمل خطه لمواجهه الاحتياجات من خلال سد الفجوة  بين الواردات من الخارج واحتياجات الاستهلاك المحلي والتركيز على انتاج مستلزمات الانتاج للوجبات الشعبيه من السلع الغذائيه للمواطن المصري والتي تتمثل في رغيف الخبز وطبق الفول لطبق  والعدس.

وزير الزراعة يشكر الرئيس السيسي والعاملين الوزارة متمنيا للوزير الجديد

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين