حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية.. ماذا قال؟

طمأن الفنان حمادة هلال جمهوره على حالته الصحية عقب أخبار انتشرت مؤخرًا عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وكتب حمادة هلال منشورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "أنا الحمد لله والشكر لله بخير، أنا في نعمة كبيرة".

أعلن حمادة هلال في الساعات القليلة الماضية عن تعرضه لوعكة صحية بعد عودته من أداء فريضة الحج، حيث طلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يتجاوز هذه الأزمة ويمر من وعكته على خير، فكتب منشورًا عبر موقع إنستجرام قال فيه: "اللّهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا".