الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاولة جديدة لنزع فتيل التوترات البحرية بين الصين والفلبين

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

قالت الفلبين، إنها أحزرت تقدمًا ملحوظًا مع الصين بشأن إدارة النزاع في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من أنها أشارت إلى خلافات قوية وذلك بعد لقاء دبلوماسيين من الدولتين في مانيلا بعد أسابيع من حدوث اشتباك أسفر عن إصابة بحار فلبيني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، القول إن نائب وزير الخارجية الصيني تشين شياودونج ووكيلة وزارة الشئون الخارجية الفلبينية ما تيريزا أجريا مباحثات صريحة وبناءة خلال اجتماع ثنائي دوري في بحر الصين الجنوبي اليوم الثلاثاء.

وكان اجتماع مماثل قد أجرى في يناير الماضي.

وأضافت الوزارة: أدرك الجانبان أن هناك حاجة لاستعادة الثقة.

وأوضحت الوزارة، أن مانيلا وبكين أكدتا التزامهما نحو نزع فتيل التوترات بدون تحيز.

وجاءت المباحثات بعد أسابيع من حدوث تصادم في 17 يونيو الماضي بين سفن صينية وفلبينية، ما أدى لفقدان بحار فلبيني أحد أصابعه.

ووصف المتحدث باسم البحرية الفلبينية روي فينسيت ترينداد اليوم الحادث الذي وقع في المياه المتنازع عليها بالعمل الأكثر عدوانية الذي تقوم به القوات الصينية في التاريخ الحديث.

كما اتفقت بكين ومانيلا اليوم على تحسين التواصل بشأن الشئون البحرية، كما سوف تعززان من المناقشات بشأن التعاون بين أفراد خفري سواحل الدولتين.

الفلبين الصين بحر الصين الجنوبي مانيلا إصابة بحار فلبيني

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