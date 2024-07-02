الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت

كشفت مصادر مطلعة  لـ"الدستور"، عن اختيار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال لتولي حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي سوف تحلف اليمين غد الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والوزير محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016.

إلى جانب تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016.

 وتعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوزارات الخدمية المتعلقة بالمواطنين  بشكل مباشر  وتضم العديد من الشركات والهيئات ومن أبرزها " الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع كما تتبعها شركات الانتاج وتضم الوزارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما تضم وزارة الكهرباء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الطاقة الذرية، وبعض الهيئات الأخرى.

 

وتؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غد الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ويعقب ذلك اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.

وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وقالت مصادر إن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أن الأسماء الجديدة للوزارات جاءت كالتالي: عدنان فنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة بعد الدمج، وشريف فاروق وزيرا للتموين، وأسامة الأزهري وزيرا للأوقاف، ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي، وشريف الشربيني وزيرا للإسكان، وأحمد كوچوك وزيرا للمالية.

الدكتور محمود عصمت الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة م الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزير محمود عصمت وزير قطاع الأعمال الحكومة الجديدة الطاقة المتجددة

مواد متعلقة

تخفيف الأحمال واستعادة ثقة المواطن.. تحديات على طاولة الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين