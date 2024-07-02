الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول رد لرضا حجازي بعد رحيله من منصب وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سابقا، رسالة شكر عن الفترة التي قضاها بتولية منصب الوزير.


وجاء في رسالة الشكر التي كتبها عبر حسابه على “فيسبوك”: "أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة".

إحدى أولياء الأمور: وزير التعليم جبر خواطر الطلاب بعد قرارات امتحان الفيزياء (فيديو)

وتابع حجازي، قائلا: "لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني".

txt

مصدر حكومى: التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن بمقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها

وواصل: "أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح وتطوير النظام التعليمي في مصر.. أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل".

 

واختتم قائلا: "حان الوقت لخدمة الوطن من موقع آخر والعودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة".
 

منصب وزير التربية والتعليم رضا حجازي للتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نائب وزير رئيس قطاع التعليم

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

عاجل.. "رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

خبرة ممتدة لأكثر من 35 عامًا.. من هو حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

حديث أمين عن الشأن الوزاري

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

عاجل
مصادر لـ إكسترا نيوز: مارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن.. وچاكلين محافظة للبحيرة