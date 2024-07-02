أول رد لرضا حجازي بعد رحيله من منصب وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سابقا، رسالة شكر عن الفترة التي قضاها بتولية منصب الوزير.



وجاء في رسالة الشكر التي كتبها عبر حسابه على “فيسبوك”: "أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة".

وتابع حجازي، قائلا: "لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني".

وواصل: "أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح وتطوير النظام التعليمي في مصر.. أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل".

واختتم قائلا: "حان الوقت لخدمة الوطن من موقع آخر والعودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة".

