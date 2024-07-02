الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معروف بالكفاءة.. السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري

كشفت مصادر مطلعة، عن تولي المستشار عدنان فنجري منصب وزير العدل خلفًا للمستشار عمر مروان، الذي غادر الوزارة اليوم عقب توديع كافة العاملين معه، متمنيًا لهم التوفيق.

المستشار عدنان فنجري أبوجبل حسين من مواليد مركز قوص بمحافظة قنا، شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير.

وشغل فنجري منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وقبلها رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا، وصدر له القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2021، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، كما صدر له في عام  2006 القرار الجمهوري  رقم 271 لسنة 2006 أثناء توليه منصب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وانتدابه وقتها للتفتيش بالنيابة العامة نائبًا عامًا مساعدًا.

وعمل المستشار عدنان فنجري مساعدًا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي، وكان من أهم مساعدي النائب العام في الفصل في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، وكان يراقب أعمال النيابة العامة ومتابعة إنجاز القضايا وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة.

وزير العدل المستشار عدنان الفنجري منصب وزير العدل مستشار عمر مروان

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