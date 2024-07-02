المحافظون والتغيير!

قبل عام تقريبًا تناولت في سلسلة مقالات "محافظون وتجارب" التي كانت مدخلًا مباشرًا لنقد تجارب المحافظين من خلال استعراض لتجارب السابقين الناجحين منهم، وخاصة أصحاب التجارب المتميزة أو التي حملت أفكارًا يقال عنها إنها خارج الصندوق، فتكون تجربة خاصة تستحق أن يُكتب عنها ويتم تأريخها.

فكانت تجارب الفريق يوسف صبري أبوطالب ود.عبدالرحيم شحاتة في القاهرة، واللواء الدكتور سمير فرج في الأقصر، واللواء عادل لبيب في قنا، واللواء فخرالدين خالد فى الدقهلية واللواء نبيل العزبي في أسيوط، وغيرهم من بين 16 تجربة لمحافظين تفوقوا في تجاربهم وقدموا نموذجًا لقائد العمل المبدع وليس الموظف التقليدي.

كتبت السلسلة وامتدت لـ16 أسبوعًا متواصلًا، ولم يكن الهدف منها توثيق تلك التجارب فقط، بقدر ما كان الهدف أن يستفيد محافظو المرحلة الراهنة منها، فبعض تلك التجارب تميز بالخروج على قيود الروتين والبيروقراطية.. وبعضها استند للقدرات الشخصية والمبدعة للمحافظ والجرأة في اتخاذ القرارات المصيرية.

ونحن في انتظار التغيير الوزاري الجديد ومعه ننتظر تغييرًا شاملًا في الأداء، كما كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتضمنها خطاب التكليف لم يعد ممكنًا أن يستمر الوضع الراهن المترهل من أداء السادة المحافظين.

فلم يعد مقبولًا أن يستمر الأداء التقليدي الروتيني لأداء المحافظين الأشبه بالموظفين، ولا الوقت يتحمل محافظي المكاتب والصالونات وتنفيذ الإزالات فقط.

طبيعة المرحلة ووفقًا لاحتياجات الناس وتكليفات الرئيس نحتاج إلى أداء مختلف لا يقدر عليه إلا أصحاب الفكر والهمة والإبداع والوطنية أيضًا.

ولم يعد منطقيًا أن تعلق يفط ترحيب بزيارات المحافظ لمحافظته كما يحدث عند زيارات محافظ الجيزة لشارع فيصل مثلًا وهو شارع ملاصق لمكتبه ويبعد عدة خطوات عنه، وكأنه زائر غريب رغم أنها في بؤرة عمله.

ولم يعد مقبولًا أن يئن سكان مدينة المنصورة أجمل مدن مصر وعروس مدن الدلتا من تدني مستوى كل الخدمات وتصبح القمامة ومياه الصرف الصحي والزحام والعشوائية عنوانًا لهذه المدينة القريبة من قلب شعب مصر بأكمله.

ومن غير المنطقي أن تنتشر العشوائيات على طول شاطئ عروس البحر الأبيض المتوسط وتنتشر المخالفات التي يلحظها أي زائر للإسكندرية بينما لا يراها محافظها بأجهزته ومعاونيه.

لم يعد منطقيًا أن تكتب عن انتشار المخالفات في شوارع أسيوط، فيرد عليك أصدقاوك من كفرالشيخ والإسماعيلية وأسوان والبحيرة وبورسعيد ليؤكدوا على تكرار نفس الشكوى لتكتشف أن العشوائية عنوان كل مكان.

لم يعد من الممكن احتمال محافظين يمثلون واجهة الدولة ولا هم لهم إلا تحصيل الرسوم أو الإشراف على يافطات الترحيب بكبار المسئولين وزوار المحافظة، المشرفين على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ولولاها ما كان أي إنجاز قد تم على أرض تلك المحافظات.

من الذكاء أن يطور المحافظين الجدد أو من سيبقي عليهم التغيير القادم من أدائهم، وأن يتخذوا من أداء الرئيس مثلًا وقدوة لهم، الرئيس الذي عودنا على العمل الميداني والزيارات الأسبوعية لمناطق العمل وعلى متابعة كل كبيرة وصغيرة بنفسه.