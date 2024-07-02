الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين يقدم باقة ترفيهية مميزة خلال فعالياته

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

نشرت الصفحة الرسمية لـ مهرجان العلمين بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بالدورة الثانية من الحدث الترفيهي الأبرز بالشرق الأوسط، والذي تنطلق فعالياته بداية من 11 يوليو الجاري.

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وكتبت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استعدوا معنا لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية مليء بالعديد من الحفلات والمسابقات الرياضية والترفيهية".

وأضافت: "اكتشف عالم من الترفيه مع نجومك المفضلين، وخليك جزء من الحدث الترفيهي الأكبر على ساحل البحر الأبيض المتوسط من 11 يوليو وحتى 31 أغسطس 2024".

ما هو مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين والذي يحمل شعار «العالم علمين»، حيث أعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة الدورة الثانية منه هذا العام في الفترة، مابين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

يعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بتطوير مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مميزة.

ويهدف المهرجان إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ويخصص مهرجان العلمين الجديدة 60٪ من أرباحه لدعم الشعب الفلسطيني، وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على تضامن مصر مع القضية الفلسطينية، ومساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

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