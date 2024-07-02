القاهرة الإخبارية: ارتفاع وفيات حمى غرب النيل فى إسرائيل إلى 8 حالات

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بحمى غرب النيل وصل إلى 104 حالات، منهم 68 نقلوا إلى المستشفى، بحسب ما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، والتي أكدت أن هناك 8 وفيات بسبب هذه المرض، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، انعقدت لجنة طوارئ خاصة في الكنيست أمس، بسبب القلق من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، خاصة أن معظم المرضى من سكان وسط إسرائيل، وبعضهم من منطقة الشارون، ويتلقون العلاج في المركز الطبي مائير في كفار سابا.