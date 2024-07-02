الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التغيير الوزارى الجديد

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في يوليو ٢٠١٤ تعاقبت ثلاث وزارات أثناء حكمه.. الأولي كانت برئاسة المهندس إبراهيم محلب، واستمرت حتي ٢٠١٥، ثم تولي المهندس شريف إسماعيل مهام رئاسة الوزراء من ٢٠١٥ وحتي ٢٠١٨، واستقال لأسباب صحية ليتولي بدلًا منه المهندس مصطفي مدبولي مقاليد رئاسه الوزراء منذ ٢٠١٨ وحتي ٣ يونيو ٢٠٢٤، حيث قام رئيس الجمهورية في هذا التاريخ بتكليفه بتشكيل وزارة تشمل ٢٠ حقيبة وزارية جديدة تمامًا أهمها الخارجية وتنضم لها وزارة الهجرة.. والمالية والكهرباء والبترول والصناعة والتموين والأوقاف والإسكان.
وفي وزارة الحكم المحلي تم تغيير العديد من المحافظين وأهمهم محافظو القاهرة والإسكندرية والأقصر، وخلال ساعات سيتم إعلان كل تفاصيل التغييرات، تمهيدًا لحلف اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية غدًا الأربعاء ٣ يوليو٢٠٢٤.
كان الله في عون الوزارة الجديدة، فالمهام ليست سهلة، وبعضها صعب للغاية في هذه المرحلة، وأعتقد أن هناك إجراءات أخري سوف تتخذ لتعيين نواب للسيد رئيس الوزراء وللسادة الوزراء لتوزيع السلطات والمسئوليات، أملًا في تحسين مستويات معيشه المواطن وتنمية اقتصادية شاملة في كل مناحي الحياة.
وأري أن مهام السادة المحافظين الجدد ستكون أصعب، فالمطلوب منهم الاحتكاك المباشر بالجماهير وحل مشاكلهم أولًا بأول، خاصة مشاكل الإسكان والرقابة علي المواد التموينية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية الثروة السياحية.
والله يولي من يصلح من أجل خير مصر.

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