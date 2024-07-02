الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاجر خردة وقع فى فخ الأم وابنتها بكرداسة.. النيابة تستمع لأقوال المتهمين

حبس
حبس

تواصل النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة اتهام سيدة وابنتها بإنهاء حياة تاجر خردة لسرقته في منطقة كرداسة.

وتبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة عمل مع سيدة تدعى فاطمة إسماعيل، 35 عامًا، ونجلتها فرحة علي، ومؤخرًا تمر بضائقة مالية، طلبت على أثرها اقتراض مبلغ مالي منه؛ إلا أنه رفض.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها تزوجت في سن صغيرة وعقب وفاة زوجها عادت للعمل في مجال الخردة.

وتابعت: "يوم الواقعة، كنت واقفة على الدائري ومعايا بنتي وعدى راجل كبير بتروسيكل، فشاورت له ووقف فطلبت منه أن يقلنا معه إلى صفط، فقررت الاستعانة به في نقل البضاعة".

وأكملت: "قررت أقتله وآخد فلوسه، وفعلًا لما اتقابلنا علشان نشتغل مع بعض، ضربته بسكين وبنتي عملت زيي، وبعدين سبناه ورمينا السكاكين في الترعة وروحنا البيت لحد ما اتقبض علينا".

النيابة العامة بالجيزة تاجر خردة منطقة كرداسة

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