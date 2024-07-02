الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محافظ سوهاج يفحص شكاوى 165 مواطنًا ويوجه بسرعة التدخل

جريدة الدستور

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور ممثلي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث تردد على ديوان عام المحافظة 165 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك وطلب مساعدات اجتماعية وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

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