رشا راغب: خريجو الأكاديمية الوطنية قادرون على إنجاز كل المهام بكفاءة

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في حلقة خاصة واستثنائية من NTA Podcast، إن "بناء الإنسان رحلة صعبة وفيها تحديات كتير، لكنها ممتعة جدًا"، وجاءت الحلقة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مع مجموعة مميزة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت راغب، أن خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب حصلوا على تدريبات عالية أهلتهم لتولي مهامهم بكل كفاءة، وجاءت بعض الأسماء متمثلة في الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، وهند حليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وعهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و المهندس محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق ويوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وسارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم، والدكتورمحمد شادي الباحث الاقتصادي.

وهنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي مثلت نقطة تحول في مسيرة مصر نحو الجمهورية الجديدة.