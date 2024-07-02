الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.. من هو المستشار محمود فوزى؟

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

كشفت مصادر حكومية أنه تقرر تولي المستشار محمود فوزي منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في التشكيل الحكومي الجديد.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزي.

تولى المستشار محمود فوزي مؤخرًا، منصب رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

كما تولى مهمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وتلقى العديد من الإشادات خاصة مع التنظيم الجيد للجلسات ومداخلاته خلال المناقشات التي اتسمت بالخبرة القانونية والمعلومات الحاضرة رغم تنوع النقاشات.

كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتولى "فوزي" منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعمل في جميع أقسام الهيئة القضائية والاستشارية والتشريعية.

كما تولى "فوزي"، العديد من المناصب المهمة منها: 

الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول "2016- 2020"، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص؛ ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: 

معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي، على ليسانس الحقوق كما حصل على ماجستير القانون "القانون الخاص والقانون العام، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية "ICL".

المستشار محمود فوزي الشئون النيابية و القانونية التواصل السياسي التشكيل الحكومي الجديد الانتخابات الرئاسية الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي

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