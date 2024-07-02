الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يمكن الوصول إلى معنى السعادة الحقيقية فى العلاقات الزوجية؟ (فيديو)

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية السعيدة

قال الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه من سنن الله في الكون تنظيم العلاقات بين البشر، وهذا التنظيم دقيق وعلى أكمل وجه، وأسمى العلاقات الإنسانية هى العلاقة الزوجية، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”.

القوامة في الرجال 

وأكد الدكتور حسن القصبي، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن العلاقة الزوجية قائمة على فكرة الحقوق والواجبات، والمشاكل الزوجية الحالية تأتي من خلال مفهوم الواجب.

الواجبات الزوجية

وأضاف في حديثه، أن “الرجال قوامون على النساء” لا يقصد بها مدح الذكور، ولا يقصد بها القوة والتعسف والتحكم، حيث القوامة يقصد بها هنا الرحمة والرعاية والاحتواء، ولهذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته في غاية المثالية والرحمة التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى.

وأضاف في حديثه، أن الاختلاف بين الأزواج يجب أن يكون اختلافًا من أجل الوصول للتكامل، وهذا التكامل يأتي من خلال النقاش والتفاهم بين الطرفين.

حسن القصبي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي الحقوق الزوجية

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