مصدر حكومى مطلع: اختيار عدنان فنجرى وزيرًا للعدل.. وسامح الحفنى للطيران

كشف مصدر حكومي مطلع لـ صحيفة الوطن، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم اختيار عدنان فنجري وزيرًا للعدل، وسامح الحفني للطيران.

وكانت مصادر قد كشفت لـالوطن عن اختيار شريف فاروق وزيرًا للتموين، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي.

كما كشفت مصادر لـ الدستور أنه تم اختيار شريف الشربيني وزيرًا للإسكان، وأحمد كچوك وزيرًا للمالية.

وكشفت مصادر أيضًا لـاليوم السابع أنه تم اختيار بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية، كما تم ضم وزارة الهجرة إليها، وبينت مصادر لإكسترا نيوز أنه تم اختيار حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.