القاهرة الإخبارية: تدمير موقع رادار فى منطقة تابعة للحوثيين فى اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن موقع الرادار يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ميليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، عن استهداف 4 سفن تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل في بحر العرب والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان له، إنه ردًا على الغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن، تم تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية ضد 4 سفن أمريكية وبريطانية وإسرائيلية.