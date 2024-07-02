الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري أبو صير باتجاه الفيوم، وتم نُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لعمل الإسعافات الأولية،  وتحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم إخطارا، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري ابوصير بنطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 6 أشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

كما تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 6 اشخاص انقلاب ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي الفيوم طريق أسيوط الصحراوى الغربي اللواء ثروت المحلاوي

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