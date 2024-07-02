الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الوايلى 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في سرقة  مسكن إحدى السيدات بمنطقة الوايلي.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، لقيامه بسرقة مسكن إحدى السيدات بمنطقة الوايلي، ونجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن إحدى السيدات.
واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى، بعض المشغولات الذهبية، 4 هواتف محمولة، ساعة سمارت، دراجة هوائية، دراجة نارية جميعها قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منطقة الوايلى سرقة حبس نيابة الوايلي الجزئية

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