إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وملاكي أعلى المحور المركزى فى الجيزة .



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى اصطدام سيارة ميكروباص بمركبة ملاكى أعلى الطريق ونتج إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.