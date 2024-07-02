الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالجيزة

حادث ميكروباص وسيارة
حادث ميكروباص وسيارة ملاكي - أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وملاكي أعلى المحور المركزى فى الجيزة .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى اصطدام سيارة ميكروباص بمركبة ملاكى أعلى الطريق ونتج إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الجيزة حادث تصادم المحور المركزى

مواد متعلقة

تطوير شبكات المياه والصرف.. أبرز التحديات أمام محافظ الجيزة الجديد

خطفوا شابا من مطعم شهير.. السجن 10 سنوات لـ5 متهمين فى الجيزة

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

مصادر لـ"الدستور": شريف الشربينى وزيرًا للإسكان.. وأحمد كوچوك للمالية.. عاجل

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

مصدر حكومى مطلع: اختيار عدنان فنجرى وزيرًا للعدل.. وسامح الحفنى للطيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

المحافظون والتغيير!

علي سعدة

التغيير الوزارى الجديد

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين