الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يعلن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض.. الشروط والمستندات المطلوبة

محافظة قنا
محافظة قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025، بمدرسة التمريض بنين وبنات بقنا، مشيرًا إلي أنه سيتم قبول (25-30) طالب وطالبة وذلك بالمدارس الآتي: (قنا – قوص – نقادة – دشنا – الوقف- نجع حمادي – فرشوط – أبوتشت).


وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن شروط التقديم في مدارس التمريض بنين وبنات 2025، أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، مدة الدراسة ثلاث سنوات يعقبها دراسة اجبارية لمدة عامين بالمعهد الفني الصحي، أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الحديث لنفس العام (الشهادة الإعدادية - مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى - ثانية) للعام الدراسي 2024 بحد أدنى 276 درجة، مدرسة أبوتشت يتم النزول بالمجموع إلى 270 درجة في حالة عدم الإقبال، أن يكون الطالب من أبناء نفس المحافظة ونفس المركز، وحاصل منها علـى شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024. 


٦ - في حالة عدم حصول الطالب على شهادة اتمام التعليم الأساسي (من الصـف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي) من محافظة قنا، والحصول على الصـف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا - عليه احضار الشهادة الإعدادية الحاصـل عليها من محافظة قنا وإحضار ما يفيد من المستندات الآتية:


- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سـنوات على الأقل.
- شهادة ميلاد الطالب/ ة.
(۷) - يتم القبول لأعلى المجاميع للطلاب المتقدمين، ومن ثم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول للملتحقين بعد الانتهاء من اعمال التنسيق وكافة الاختبارات اللازمة والكشف الطبي ولكل مدرسة على حدى. 
(۸) - عدم جواز نقل الطالب/ ة من محافظة لأخرى أو من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة.
(۹) - أن يكون الطالب/ ة خالي من العيوب الخلقية وحسن المظهر مع سلامة النطق. 
(۱۰) - ضرورة اجتياز الطالب/ ة لاختبار الاملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على (۷) درجات كحد أدنى من الدرجة النهائية البالغة (١٠) ( عشر درجات في كل منهما لاجتياز الاختبار).
(۱۱) اجتياز اختبار معارف الحاسب الآلي بنسبة نجاح ٧٠%. 
(۱۲) لا يعتبر الطالب/ ة مقبول إلا بعد اجتياز كشف الهيئة، ويشمل:-
(اختبار نفسي - لباقة - سرعة رد الفعل - حسن المظهر - معلومات عامة - خلوه من العيوب الخلقية - سلامة النطق - قوة الملاحظة - مهارات التواصل - التناسق بين الطول والوزن) بواسطة اللجنة المشكلة.
(۱۳) - ضرورة اجتياز الطالب/ ة الكشف الطبي واختبار المخدرات بواسطة القومسين الطبي.
(١٤) - لا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد اجتياز كل الاختبارات السابقة وإعلان النتيجة رسـميا. 
(١٥) - يتم القبول لأعلى المجاميع وحسب كثافة الفصول المحددة بواسطة وزارة الصحة والسكان.
(١٦) - يتم توقيع الاقرارات المرفقة بملف التقديم بواسطة ولي أمر الطالب/ ة ذاتها إذا لـزم الأمر.


ويتم استيفاء بيانات التقديم بتعبئة البيانات المطلوبة وتوقيع الإقرارات وإضافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ويعاد تقديم الملف طبقا للمواعيد الآتية:-


أولا: الحاصلون على مجموع من 280 درجة إلى 279 درجة، يومى الاثنين والثلاثاء ٨،٩ يوليو ٢٠٢٤
ثانيا: الحاصلون على مجموع من 278 درجة إلى 276 درجة، يومى الأربعاء والخميس ۱۰، ۱۱ يوليو 2024

ثالثا: ويوم الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ للمتخلفين عن المواعيد السابقة.

(۱۸) - يتم سحب وتقديم الملفات عن طريق ولى الأمر أو الطالب/ة والتقديم للمدرسة التابع لها المركز الحاصل الطالب/ة منه على الشهادة الإعدادية.


وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن (شهادة الميلاد أصل + صورة ضوئية منها - أصل الشهادة الإعدادية + 2 صورة ضوئية منها - صورة ضوئية من الشهادة الابتدائية ومستخرج رسمي منها - عدد 10 صور شخصية حديثة - بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة – صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر).

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