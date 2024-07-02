الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر حكومى: المستشار محمود فوزى وزيرًا لـ الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

نقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر حكومي مطلع قوله، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختيار "المستشار محمود فوزي لحقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكانت مصادر قد كشفت لـ الدستور أنه تم اختيار شريف الشربيني وزيرًا للإسكان، وأحمد كچوك وزيرًا للمالية. 

كما كشفت مصادر  لـالوطن عن اختيار شريف فاروق وزيرًا للتموين، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي.

وكشفت مصادر أيضا لـاليوم السابع أنه تم اختيار بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية، كما تم ضم وزارة الهجرة إليها.

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