الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة السيد جان بيير لاكروا وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام فى ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وحضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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