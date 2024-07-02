تخفيض رسوم نقل التمور.. أبرز مطالب أهالى الوادى الجديد من المحافظ

قال المواطن خيري طليب، إن محافظ الوادي الجديد في حركة المحافظين الجديدة، سيواجه بعض التحديات أبرزها المشكلات التي تواجه تجار التمور في فرض رسوم لخروج محصول البلح خارج المحافظة، متمنيا تخفيضها لاستعادة فرص الاستثمار مرة أخري وتحسين الإنتاج.

وأكد طليب، أن المحافظة فرضت رسوما على خروج التمور من المحافظة سواء خام أو مصنع، بقيمة 1400 جنيه لكل طن خام، و1000 جنيه على التمور المصنعة وهو ما تسبب في عزوف بعض المصدرين عن الاستثمار في تمور الواحات.

وأضاف أن محصول العام الماضي من التمور مازال موجودًا داخل ثلاجات الحفظ حتي الآن ولا نستطيع تسويقه بسبب فرض رسوم على خروج أطنان البلح والتمور من المحافظة عبر بوابات الطرق بالمحافظة.

وأكد أن محافظ الوادي الجديد ساهم في التوسع الزراعي وفرص الاستثمار بالمحافظة طوال السنوات الماضية، مما ساعد في وضع المحافظة على خريطة المحافظات الاستثمارية خلال الفترة الماضية.

ويواجه المحافظ الجديد بعض التحديات التي من شأنها تؤرق المواطنين والأهالي والعمل على حلها يسعد أهالي الواحات الذين ينتظرون قرارا صائبا من المحافظ بتخفيض سعر رسوم خروج المحاصيل والإنتاج الحيواني خارج المحافظة، وتسهيل حركة البيع والشراء وتحديد سعر عادل للبلح والتمور هذا العام من خلال المحافظة وليس جهات أخرى.

وأوضح طليب، أن محافظة الوادي الجديد تعتمد على زراعة المحاصيل الاستراتيجية أبرزها زراعة أشجار النخيل ومحصول القمح، حيث يوجد بالمحافظة حوالي 4.3 مليون نخلة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ عدة توصيات بحضور محافظ الوادي الجديد، والوفد المرفق من المحافظة في عام 2019 أبرزها مضاعفة أعداد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلي 5 ملايين نخلة والعمل على زيادة إنتاج التمور في الواحات.