نائب رئيس جامعة المنصورة: عقد اتفاقيات دولية.. وتقدمنا فى التصنيفات العالمية (حوار)

قال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث فى حوار مع "الدستور"، إن الجامعة تولى اهتماما كبيرا لاستقطاب الطلاب الوافدين.

وأكد غلوش، على تقديم برامج للدراسات العليا مميزة وحديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لاستقطاب أكبر عدد من الباحثين.

- شهدت الجامعة تميزًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة في التصنيفات العالمية... ماذا يعنى هذا التميز؟

حققت جامعة المنصورة تقدمًا غير مسبوق فى التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية فى العديد من التصنيفات ومن أهمها:

تصدرها الجامعات الحكومية، حيث جاءت بالمرتبة الأولي فى تصنيف التايمز البريطانى فى التأثير (Times Higher Education Impact 2024) وتقدمها 100 مركز دولي لتصبح في الفئة من 201 الي 300 مقارنة بالعام الماضي .2023



كما تقدمت في تصنيفQS البريطاني 2025 بمقدار 250 مركزا عن العام الماضى، حيث احتلت المرتبة 951-1000 بدلًا من 1001-1200.



جاءت الجامعة بالمركز 335 على المستوى العالمي فى تصنيف US News 2024 بتقدمها 112 مركزا دوليا عن تصنيف العام الماضى 2023، وهذا التقدم يعكس التزام الجامعة بحزمة من الإجراءات التي تمت للنهوض بالجامعة في كافة المجالات والقطاعات، كدعم الأنشطة والممارسات البحثية، والاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي والتركيز على تحقيق معايير المربع الذهبي Q1، مع زيادة معدل الإنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها،، وتطوير وإنشاء المعامل، وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتدريب على النشر الدولي، وستواصل الجامعة جهودها لتحسين مؤشرات التصنيف بما في ذلك تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، الاستثمار في تدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الأبحاث العلمية ذات التأثير الدولي، والحرص على نشر الإنتاج البحثي المتميز في مجلات عالمية مرموقة.

- مبادرة جامعة المنصورة ربط البحث العلمي بالصناعة وعلاج المشكلات المجتمعية.. ماهي أبرز ملامح المبادرة وأهميتها؟

مبادرة جامعة المنصورة ربط البحث العلمي بالصناعة "جسور التعاون"، هي مبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والقطاع الصناعي في مصر من خلال تعزيز التعاون بين جامعة المنصورة والصناعات المحلية، وإنشاء نموذج متكامل للتعاون بين الأكاديميين والصناعيين، حيث يصبح معيارًا للابتكار والتطوير في مصر، وأهميتها تعزيز التنافسية العالمية في مصر، دعم النمو الاقتصادي، تحسين الكفاءة والانتاجية، تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، توجيه البحث العلمي لحل المشكلات الصناعية، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، تحقيق الاستدامة، ومن أبرز ملامحها مشروع اتفاقية بين الجامعة والهيئة العامة للتصنيع.

ما دور البرامج المميزة في الدراسات العليا في توفير فرص عمل مميزة للخريجين؟

تسعى جامعة المنصورة إلى تقديم برامج للدراسات العليا مميزة وحديثة، تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي لاستقطاب عدد أكبر من الباحثين المصريين والوافدين وخلق فرص عمل، وذلك بإنشاء برامج للدراسات العليا مميزة بنظام الساعات المعتمدة وتطوير المعامل واستحداث معامل أبحاث جديدة، حيث تم اعتماد لائحة الدراسات العليا الجديدة 2024 من مجلس الجامعة بتاريخ 26/4 /2024، كما تسعى الجامعة الى خلق شراكات مع الشركات والمؤسسات المختلفة فى قطاع الأعمال، حيث سيتيح ذلك الاطلاع على متطلبات الشركات من التخصصات المرغوبة، والتى بها عجز ومن ثم تتيح للجامعة تجهيز خريج الدراسات العليا لسوق العمل وتطوير أدائه بما يتوافق مع حاجات المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تسعى الجامعة إلى بناء جسور تواصل مع خريجيها المقيمين بالخارج، وذلك للتعاون بالارتقاء بالجامعة والمساعدة فى تطوير الأداء وإكساب الخبرات لشباب الجامعة سواء كانت خبرات أكاديمية أو مهنية من واقع فعلى، وذلك عبر ورش العمل والندوات والمؤتمرات.

ماهي أبرز الحوافز التي تقدم من القطاع لتشجيع الباحثين على البحث العلمي؟



تحرص جامعة المنصورة على القيام بدورها في الاهتمام بالبحث العلمي، وتقديم كل السبل التي تسهم في تطوير القدرات البحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة، حيث تقدم جامعة المنصورة العديد من المزايا للباحثين منها حوافز النشر العلمي السنوية للاكاديميين وطلاب الدراسات العليا والإداريين، والتي يتم من خلالها تحكيم أبحاث الباحثين المنشورة دوليا، جوائز الجامعة وهى التقديرية، وعددها 5 جوائز قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه والتفوق العلمى، وعددها 9 جوائز قيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، والتشجيعية وعددها 24 جائزة قيمة كل جائزة 25 ألف جنيه، وأحسن الرسائل لدرجة الماجستير وعددها 25 جائزة قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه والدكتوراه وعددها 25 جائزة قيمة كل جائزة 15 ألف جنيه، وجوائز براءات الاختراع، بالإضافة إلى دعم المشروعات التنافسية ومشروعات طلاب الماجستير والدكتوراه من صندوق البحوث بالجامعة، وتقيم الجامعة احتفالا سنويا بعيد العلم لتكريم العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة، وجوائز الجامعة والعلماء الأكثر تأثيرًا فى قائمة استانفورد، الهيئات والأفراد، والحاصلين على دكتوراه (DSC) العلوم، بالإضافة إلى أعلى العلماء الأكثر تأثيرًا فى قائمة Clarivate العالمية.

ما خطة القطاع لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي؟

جامعة المنصورة تحرص دائمًا على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة من خلال إطلاق حزمة خدمات تعليمية وبرامج حديثة، وحصولها على أعلى التصنيفات العالمية بين الجامعات العالمية، مما يسهم في جعل الجامعة قبلة للطلاب الوافدين، حيث تعمل الجامعة على التواصل الدائم مع السفارات والقنصليات للدول المختلفة بالقاهرة، كذلك تذليل المعوقات وحل المشكلات الخاصة بالطلاب الوافدين وتسهيل إقامتهم، وتشجيع الاشراف المشترك مع الجامعات الموفدة للطلاب مع إمكانية إجراء الجزء العملي في دولة المقر، والعمل على تعميم تطبيق نظام الساعات المعتمدة وما يتضمنه من نظم للإرشاد الأكاديمى واختيارات بديلة لطالب الدراسات العليا، وتطوير اللوائح الداخلية لكليات الجامعة لتواكب التطوير الكبير الذى حدث فى مجال الدراسات العليا وخاصة فى ظهور أنماط جديدة للتعليم، وتنامى العلوم البينية والتطبيقات العلمية متعددة التخصصات، وكذلك إنشاء البرامج العلمية المشتركة، وزيادة عدد الدبلومات المهنية التى تقدمها الجامعة وتنوع تخصصاتها، وإنشاء برامج دراسات عليا جديدة بنظام التعليم عن بعد، وعقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية والعربية فى مجالات التبادل الطلابى، وتوفير فرص للتدريب الميداني والتدريب الإكلينيكى للطلاب الوافدين.

الشراكة الدولية والتعاون مع كبرى الجامعات والهيئات للنهوض بمنظومة البحث العلمي وتبادل الخبرات

جاء تأسيس مكتب العلاقات الدولية في جامعة المنصورة ضمن استراتيجيتها الجديدة والتي تضع العلاقات الدولية على رأس أولوياتها، ومن ركائز هذه الاستراتيجية أن العلاقات الدولية تدخل في كافة الجوانب الحيوية في الجامعة والتي تهدف إلى تطوير ثقافة دولية وقدرات مؤسساتية قوية من خلال نقل المعارف والممارسات الجيدة، وتقديم المعارف والأدوات والمنهجيات المناسبة لتحسين الأداء وخلق شبكة دولية من العلاقات الدولية، وهذا سوف يمكن الجامعة من تبادل الخبرات والابتكارات، وخلق شراكات قوية تحصل من خلالها على المعارف والموارد المتنوعة، لذلك تسعى جامعة المنصورة إلى زيادة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية المرموقة، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات مع جامعات دولية مرموقة منها الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالكويت، جامعة كاسيتسارت بتايلاند، جامعة أذربيجان الطبية، جامعة سعود، وجار بحث سبل التعاون مع الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة Kent State الأمريكية، كما تقدم الجامعة العديد من الخدمات التي تهدف إلى تأهيل منسوبي الجامعة لمواكبة الاحتياجات المحلية والدولية، سعيًا منها لزيادة التعاون الدولي والمشاريع البحثية الدولية.

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