"فى محبة يعقوب الشارونى" بـ"الصحفيين".. 13 يوليو

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب فى محبة يعقوب الشارونى، للزميل الصحفى أحمد عبدالنعيم، الكتاب يحمل شهادات لمبدعى مصر والعالم حول شخصية الرائد يعقوب الشارونى، الذى كتب فى الصحافة المصرية لمدة ثلاثين عامًا بابًا ثابتًا للأطفال بجريدة "الأهرام"، وذلك يوم السبت 13 يوليو الساعة السابعة بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

يشارك فى الندوة د. شهيرة خليل رئيس تحرير "مجلة سمير"، د. غالية الزامل عضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب الروائى محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تدير الندوة د. هالة الشارونى نجلة الراحل.

يضم هذا الكتاب الاحتفائي مجموعة من الشهادات من مصر وكل الوطن العربي عن يعوقب الشاروني، ومن إيطاليا والصين والهند، امتازت بالطابع الإنساني، وغلبت عليها المحبة، محبة يعقوب الشارونى الكاتب والرائد والإنسان الذى لم يتوقف عن دعم الكتاب الشباب وتشجيعهم، وإسداء النصح إليهم بمحبة الكبار، وإخلاص القديسين، وحنكة الخبراء، وحتى مَنْ لم يقابل الرجل ولو مرة في حياته كتب عن تأثره بأعماله وأثرها في تغيير نمط حياته وطريقة تفكيره.

‎يعقوب الشارونى أحد أبرز كتاب أدب الطفل في العالم العربي، وأحد رواده البارزين، للشاروني مشروع ممتد وإنتاج أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة والتنوع، حيث كتب للأطفال نحو 400 عمل، استلهم في معظمها التراث العربي والمصري، هذا فضلا عن صالونه الثقافي الشهري الذي كان يعقده في منزله لكتاب الأطفال، لمناقشة أعمال أو أفكار أو قضايا أدب الطفل.

ومن أبرز الأسماء التي كتبت عن يعقوب الشاروني في الكتاب، الدكتور إبراهيم أبوطالب، والكاتب أحمد زغلول، والكاتب أحمد سويلم، والكاتب أحمد فضل شبلول، والكاتبة أمل الرندي، والكاتبة أمل جمال، والدكتورة أميمة منير جادو، والكاتبة إيمان بهي الدين، والكتورة إيمان سند، والكاتب إيهاب القسطاوي، والكاتب حسين عبدالله حسين، والدكتورة سامية توفيق، والدكتورة شيرين مصطفى الجلاب، والكاتبة رانيا بده، والدكتورة سعاد مسكين، والدكتورة سعدية العادلي، والدكتور سيلمان جادو شعيب، والدكتورة شهيرة خليل، والدكتور طارق البكري، والدكتورة عايدة المهدي، والكاتب عبدالرحمن بكر، والكاتب عبدالله مرشدي، والكاتبة عزة سلطان، والكاتبة نجلاء علام، والكاتبة نسرين النور، والكاتبة نيروز الطنبولي، والكاتبة هجرة الصاوي، والكاتب محمود صلاح الرفاعي، والدكتورة مي إبراهيم، وغيرهم.