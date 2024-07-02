الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدافعة عن حقوق الإنسان.. مَن هى مايا مرسى المرشحة لحقيبة «التضامن»؟

مايا مرسي
مايا مرسي

كشفت مصادر مطّلعة عن أن د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ستتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج في التعديل الوزاري الأخير.

ومايا مرسي متخصّصة في السياسة العامة وهى أصغر سيدة تتولى منصب القومي للمرأة، ومدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة، وأصبح للجهاز القومي للمرأة في مصر هيئة مستقلة والتي تقدم التقارير إلى رئيس الجمهورية منذ فبراير 2016.

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تسلمت مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي منذ الأول من فبراير 2016، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه.

وسبق وعملت كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016، وكرئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من  2010-2013.

 

حياتها العملية 

بدأت مايا مرسي حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. 

ساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية.

وخلال مسيراتها نجحت فى المساهمة فى العديد من المبادرات الرائدة مثل استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، وخطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية.  

وفى إطار مساهمتها للحفاظ على حقوق المراة نجحت "مرسي" فى تأسيس المرصد الإعلامي للمرأة وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، إضافة إلى برامج التمكين السياسي للمرأة والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص.

مايا مرسي نيفين القباج السياسة العامة المجلس القومي للمرأة الجهاز القومي للمرأة

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