محافظ أسوان يلتقى ممثلى إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلى أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وممثلى مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR، وذلك لتنفيذ ورشة عمل تحت عنوان "جعل المدن قادرة على الصمود 2030 - تعزيز المناخ الحضرى والقدرة على مواجهة الكوارث بمحافظة أسوان".

ورشة عمل تحت عنوان "جعل المدن قادرة على الصمود 2030"

تهدف ورشة العمل إلى قيام الجهات التنفيذية بالمحافظة وبمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص باتخاذ الإجراءات الرامية لتمكينها من مجابهة الكوارث، وكذا صياغة خطة عمل على المستوى المحلى لتعزيز القدرة على الصمود، بناءً على بطاقة الأداء التفصيلية للقدرة على الصمود فى حالات الكوارث التابعة لـمكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبناء القدرات الوطنية ورفع الوعى المجتمعي فى مجال الحدّ من مخاطر الكوارث.

تسخير الإمكانيات بمختلف الجهات المعنية لتحقيق كافة مقومات النجاح

من جانبه، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بتسخير كافة الإمكانيات بمختلف الجهات المعنية لتحقيق كافة مقومات النجاح لورشة العمل، والتى تؤكد اهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلم إدارة الأزمات والكوارث، وكيفية إدارتها ومواجهتها، وهو يقوم على أسس ومبادئ ومفاهيم علمية تهدف إلى إحكام السيطرة فى الأحداث المفاجئة والتعامل معها ومع تداعياتها بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.