حصل على نوط الواجب العسكرى.. من هو عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية الجديد؟

أكدت مصادر تكليف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وزيرًا للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة.

ونرصد في التقرير التالي معلومات عن اللواء عبدالمجيد صقر:

حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية، من أكاديمية ناصر العسكرية، والبكالوريس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حصل على عدد من الأنواط والميداليات، منها نوط الواجب العسكري، من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

عين محافظًا للسويس في 2018.

شغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية، ونائب رئيس الإدارة نفسها.

جدير بالذكر أنه ساعات ويعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التشكيل الحكومي الجديد، بالإضافة إلى حركة المحافظين الخامسة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عام 2014، وتأتي هذه التغييرات المرتقبة في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز التمكين، وتجديد الدماء، وتحقيق تنمية شاملة على كافة الأصعدة.

حركة محافظين موسعة وتمكين للمرأة والشباب



وأكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن التغييرات المرتقبة تشمل تعيين عدد كبير من المحافظين الجدد، مع التركيز على ضخ دماء شابة وكفاءات نسائية في المناصب القيادية، وتأتي حركة المحافظين الجديدة استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تمكين الشباب والمرأة، من خلال إتاحة الفرص لهم للمشاركة في صنع القرار وإدارة الملفات الوطنية.



ويمنح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره، صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، بما يتماشى مع مبادئ اللامركزية وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المحلية، وتهدف التغييرات الحكومية الجديدة إلى تعزيز كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتأتي التغييرات الحكومية الجديدة أيضًا في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز استقرار مصر وأمنها القومي.

وشهدت مصر 4 حركات محافظين سابقة منذ عام 2014، وتم تعيين أول امرأة في منصب محافظ عام 2017، وصدر قانون الإدارة المحلية الحالي عام 1979، وتم تعديله أكثر من 10 مرات، يسعى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى تعزيز صلاحيات المحافظين وتحقيق اللامركزية.

وتُشير التوقعات إلى أن التغييرات الحكومية الجديدة ستُسهم في تحقيق تقدم ملموس على كل المستويات، وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.