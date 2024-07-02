الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسويق أثاث دمياط.. أهم التحديات التى تواجه المحافظ الجديد

اثاث دمياط
اثاث دمياط

تداولت أنباء قوية داخل ديوان عام محافظة دمياط  عن رحيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن منصبها، وتولي محافظ جديد خلال حركة المحافظين القادمة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذلك، خاصة أن محافظة دمياط بها العديد من التحديات التي ستواجه المحافظ الجديد.

وعن أهم التحديات التي تواجه المحافظ الجديد يقول محمود حامد شاب من قرية السنانية في محافظة دمياط، إننا لا بد أن نوجد فرصا توظيفية أكبر لشباب محافظة دمياط، حيث إن هناك العديد من المصانع والشركات في محافظة دمياط، والتي نحتاج إلى توفير حصة بها لشباب محافظة دمياط خاصة مع انتشار حالات الانتحار الفترة الماضية بين الشباب في محافظة دمياط وهو تحدي يحتاج إلى تنفيذي على درجة من القوة، حيث إنه يمكن تخصيص أعداد من بين العمالة والفنيين لأيناء المحافظة وتخصيص أعداد أخرى للوظائف التخصصية.
 

وقال محمد مسلم رئيس نقابة صناع الاثاث في دمياط، إن التحدي الأكبر الذي يواجه المحافظ القادم هو ترويج الأثاث المصنع في محافظة دمياط؛ للقضاء على ركود صناعة الأثاث، حيث إن محافظة دمياط بها أثاث مصنع بكميات كبيرة وعلى قدر كبير جدا من الحرفية والإتقان ولكنه يفتقد التسويق، حيث إن الأثاث المنتج والمصنع في دمياط يحتاج إلى معارض تسويقية في كافة المحافظة مثل ما تفعله النقابة، وايضًا فتح آفاق تسويقية كبيرة الفترة القادمة بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الصناع والتجار لمحاولة الوصول إلى حل لمشكلة زيادة أسعار الخامات المستخدمة في تصنيع الأثاث.

من جانبه، قال حسن الحطاب من أهالي عزبة البرج في محافظة دمياط، إن هناك تحديا كبيرا وهو محاولة توفير الأمان لصيادي محافظة دمياط، خاصة مع تكرار حوادث غرق المراكب وفقدان الصيادين في دمياط؛ بسبب عدم توافر الأجهزة مثل الرادار على متن مراكب الصيد في دمياط.

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