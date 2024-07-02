الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا تبدأ السعادة.. ذكريات مذيعات "الستات" فى "مهرجان العلمين"

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت الإعلامية  مها الصغير، إنها قامت بتقديم مهرجان العالم علمين العام الماضي، معبرة: “انبهرت من التنظيم والجهد المبذول الملحوظ من العاملين على تنظيم المهرجان حتى يخرج  للعالم بصورة تليق بحجم مصر”.

 

فعاليات مهرجان العالم علمين 


وأكدت الإعلامية مها الصغير، خلال تقديمها برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن مهرجان العالم علمين أصبح ينافس أكبر المهرجانات الدولية، حيث أصبح نجوم العالم يرغبون في الالتحاق بفعاليات المهرجان.

وتابعت: "قابلت أسرة أسترالية في العلمين، وهذه الأسرة كانت ترغب في تقسيم مدة زيارتها على محافظات مختلفة في مصر، ولكن بسبب انبهارهم الشديد بمدينة العلمين قررت هذه الأسرة أن تظل فيها طوال فترة زيارتها لمصر".

الإقبال العالمي على المشاركة

وفي السياق ذاته، أكدت الإعلامية هبه الأباصيري أنها تتوقع موسمًا ناجحًا للغاية في مهرجان العالم علمين هذا العام، حيث الكثير من نجوم العالم أصبحوا مستعدين ومرحبين بالانضمام لفعاليات المهرجان.

مها الصغير الإعلامية مها الصغير الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي مهرجان العالم علمين

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