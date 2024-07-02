الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها مواجهة الجشع.. "الدستور" يرصد أبرز تحديات محافظ القاهرة المقبل

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

تحديات كثيرة تنتظر محافظ القاهرة الجديد على طاولة أعماله ولعل أبرزها مراقبة الأسواق وجشع التجار وعمليات تخزين السلع التموينية التي بين فترة وأخرى تصادر أجهزة المحافظة كميات بالأطنان من السلع الهامة.

تحديات كثيرة على طاولة محافظ القاهرة يقول أسعد محمود البالغ من العمر 40 عامًا بروض الفرج بأن من أبرز التحديات لمحافظ القاهرة الجديد مراقبة الأسواق التي نالت من الأسر القاهرية.

ويوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن التجار عند تخفيض السلع لا يرضخون للأسعار الجديدة وواجب سن الحملات التفتيشية بين وقت وآخر على التجار.

التحديات المنتظرة لمحافظ القاهرة الانتهاء من ملف القاهرة الخديوية والتراثية المشروع الذي استغرق سنوات ولم ينتهِ بعد، المشروعات التي من المفترض لها أن تعيد عبق القاهرة الخديوية والتاريخية، نظرًا لتمويلها من هيئات المجتمع المدني والبنوك بشكل تبرعات.

وعقدت أجهزة الدولة عزمها على تدشين عاصمة تاريخية وثقافية للدولة المصرية عقب تدشين العاصمة الإدارية ووضعت معايير لتطوير العاصمة العتيقة بين تطوير حديث مواكب لروح الحداثة والالتزام بتطويرها على الشكل القديم الأثري الاإسلامي بنسيج عمراني واحد، والتزمت أجهزة محافظة القاهرة بإقامة كافة الخدمات داخل المنطقة المذكورة بنفس النسيج العمراني بالتنسيق بينها وبين جهاز التنسيق الحضاري.

أعمال تطوير عدة بمحافظة القاهرة من بينها تطوير مدينة شق الثعبان وتقنين الأوضاع بالمدينة الأكبر بالشرق الأوسط والمهيأ لها أن تكون الأولى في مجال صناعة الرخام والجرانيت.

وتشرف محافظة القاهرة في الوقت الحالي على أكبر المشروعات المقامة بالعاصمة بين إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف والأرصفة والإنارة والتخلص من رتوش الجرانيت وتأهيل المنطقة لتصبح متقدمة مشابهة لأكبر مدن تصنيع الرخام في ايطاليا وألمانيا وروسيا.

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