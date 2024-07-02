الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان حركة المحافظين خلال ساعات.. منح مساحة أكبر للشباب والمرأة والكفاءة معيار أساسى للاختيارات الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

ساعات ويعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التشكيل الحكومي الجديد، بالإضافة إلى حركة المحافظين الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وتأتي هذه التغييرات المرتقبة في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز التمكين، وتجديد الدماء، وتحقيق تنمية شاملة على كافة الأصعدة.

حركة محافظين موسعة وتمكين للمرأة والشباب 

وأكدت مصادر مطلعة لـ الدستور أن  التغييرات المرتقبة تشمل تعيين عدد كبير من المحافظين الجدد، مع التركيز على ضخ دماء شابة وكفاءات نسائية في المناصب القيادية، وتأتي حركة المحافظين الجديدة استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تمكين الشباب والمرأة، من خلال إتاحة الفرص لهم للمشاركة في صنع القرار وإدارة الملفات الوطنية.

ويمنح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره، صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، بما يتماشى مع مبادئ اللامركزية وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المحلية، وتهدف التغييرات الحكومية الجديدة إلى تعزيز كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتأتي التغييرات الحكومية الجديدة أيضًا في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز استقرار مصر وأمنها القومي.

وشهدت مصر 4 حركات محافظين سابقة منذ عام 2014، وتم تعيين أول امرأة في منصب محافظ عام 2017، وصدر قانون الإدارة المحلية الحالي عام 1979، وتم تعديله أكثر من 10 مرات، يُسعى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى تعزيز صلاحيات المحافظين وتحقيق اللامركزية.

وتُشير التوقعات إلى أن التغييرات الحكومية الجديدة ستُسهم في تحقيق تقدم ملموس على كل المستويات، وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.

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