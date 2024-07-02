إصابة 3 أشخاص فى انهيار سور عقار آيل للسقوط غرب الإسكندرية

شهدت منطقة راغب باشا التابعه لحي غرب الإسكندرية، انهيار سور عقار وإصابة 3 أشخاص تصادف مرورهم أثناء الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات حي غرب برئاسة المهندسة نهي خليفة، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بإنهيار سور العقار رقم 86 شارع راغب مكون من دور أرضي وطابقين ووجود مصابين.

وعلي الفور توجه مسئولي الحي للمكان وتبين إنهيار سور العقار، وجود 3 مصابين جري نقلهم إلي مستشفي الجمهوريه، وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة وترميم رقم 132،وتم عرضه مجددا على اللجنة ، واوصت بالهدم حتي سطح الأرض وجاري اعتماده.

وجاء قرار الإزالة والترميم رقم 132 لسنه 2023 هدم الاول وما يليه الثانى وترميم الأرضي، والعقار 100م2 الدور شقتين

خالى ما عدا ساكن واحد فرد واحد، جارى عمل اخلاء للساكن والتنبيه على المالك بسرعه تنفيذ قرار الهدم وتم وضع شريط لمنع المارة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد لقت سيدة مسنة مصرعها وتم إنقاذ زوجها، إثر انهيار عقار قديم بشارع مسجد أبو هيف وشارع عبد اللطيف بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات حي الجمرك، بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة الجمرك بالقرب من سوق الميدان، بعقار قديم بدائرة القسم ووجود حالة وفاة لسيدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل البلاغ، ترافقهم سيارات الحماية وسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدة مسنة وانقاذ زوجها بعد إنهيار عقار قديم ايل للسقوط على العقار محل سكنهم فجرا، تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.