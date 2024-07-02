الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الثلاثاء الثالث عشر من زمن السنة

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الثلاثاء الثالث عشر من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ قلبي كبحرٍ شاسعٍ في هيجانٍ دائمٍ بالعواصف: فليجد فيك السّلام والراحة. لقد أمرت الرياح والبحر أن يهدآ، وعلى صوتك أصبحا في سكون؛ تعال سَكِّن اضطرابات قلبي، حتى يُضحيَ كلُّ شيءٍ فيّ ساكنًا وهادئًا، لكي أستطيع أن أمتلكك، أنت خيريَ الوحيد، وأتأمّلك، يا نورَ عينيّ العذب، بدون بلبلةٍ وبدون ظلمةٍ. آه يا ربّي، إنّ نفسي المُعتقة من الأفكار الصاخبة في هذا العالم، تستتر "بظِلِّ جَناحَيكَ" . كي تَجِد بالقرب منك مكان انتعاشٍ وسلام؛ ممتلئةً فرحًا، فيُمكنها أن تُنشد: "بِسلامٍ أَضَّجعُ ومِن ساعَتي أَنام لأَنَّكَ وَحدَكَ يا رَبُّ في أمانٍ تُسكِنُني".

 

فلتسترح نفسي، أُصلّي لك من أجل هذا ربّي... فلتسترح من ذكريات كلِّ ما هو تحت السماء، متنبّهة لك وحدَك، كما هو مكتوبٌ: "إنّي نائمةٌ، وقلبي مستيقظ". نفسي لا يُمكنها أن تكون في سلامٍ وأمانٍ، ربّي، إلاّ حين "تَعتَصِمُ تَحتَ أَجنِحَتِكَ". لِتسكن هكذا للأبد فيك ولتكُن مضطرمةً بنارك. فلتتأمّلك وهي مرتفعة فوق ذاتها، وتُنشد تمجيدك في الفرح. لتكن هِباتك تعزيتي الرقيقة وسط البلبلة التي تجعلني مضطربًا، إلى أن أرجِع إليك، أنت السَّلام الحقيقي.

 

من جهة أخرى، أجرى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، زيارة رعوية إلى مدينة أسوان، تضمنت عددًا من الفعاليات المختلفة.

 

وترأس صاحب النيافة قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، حيث زار أبناء الكنيسة بمدينة أسوان.

 

فكانت أولى الزيارات إلى مبنى خدمات الراعي الصالح، التابع للمطرانية، بمنطقة الشيخ هارون، الذي يخدم أبناء الكنيسة المتواجدين بالمناطق البعيدة عن مقر الكنيسة، ووسط فرحة من الحضور، تم استقبال نيافته.

 

بدأت الزيارة بصلوات مسبحة قلب يسوع، بمناسبة ختام شهر يونيو المكرس لقلب يسوع، أعقبها جلسة أبوية من راعي الإيبارشية، حيث استمع جيدًا لمطالبهم، واحتياجاتهم، واستجاب لهم فيما عرضوه.

 

كذلك، ترأس الأنبا عمانوئيل قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أسوان، بمشاركة القمص أنطونيوس ذكرى، والأب أمجد عزت، والآباء الكومبونيان، بحضور الأخوات الراهبات.

 

في كلمةَ العظة، دار حوار أبوي بين نيافة المطران، وأبناء وبنات المناولة الاحتفالية، متحدثًا عن أسرار الكنيسة، خاصة سر الإفخارستيا، وكيفية الإعداد الروحي للتقدم للتناول، وأهمية سر الاعتراف، مع توضيح تعليم الكنيسة حول الأسرار المقدسة، مشددًا على أن إعادة سر المعمودية هو انكار للإيمان المسيحي.

 

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