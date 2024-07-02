مطالب أهالى أسوان من المحافظ الجديد

بعد تداول العديد من الأخبار حول تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدًا الأربعاء، وإجراء مراسم حلف اليمين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والتى تشمل تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين، حيث كان هناك حالة من الترقب والتأهب للأهالى فى كل محافظات الجمهورية للتعرف على التغيير الجديد.

ودارت العديد من التساؤلات فى الشارع الأسواني حول هل ستشمل التغيرات الجديدة للحكومة المصرية غدًا، بقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذى حقق العديد من النجاحات والإنجازات، أما سيكون هناك محافظ جديد يتولى مسئولية المحافظة بعده.

قال محمود عبدالمنعم، أحد مواطني أسوان، إننا نتمنى خلال الفترة القادمة استكمال المشروعات التنموية الكبيرة داخل المحافظة، والتى شاهد المواطنون ثمارها على يد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مدينة أسوان شهدت العديد من التغيرات التي لمسنا ثمارها سواء فى المدينة أو على مستوى القرى أيضًا، ونتمنى أن يستمر الوضع فى ساحرة الجنوب للأحسن دائمًا، والتي من أبرزها مشروع التطوير والتجميل والذي شمل ميدان المحطة والسوق السياحية وحديقة درة النيل، بجانب مشروع ممشى أهل مصر وتضمن تطوير كورنيش النيل بشكل شامل.

قالت مواطنة أخرى، إن المحافظة شهدت تغيرات عديدة، شعرنا أن أسوان تسير على خطى جيدة ستجعلها فى المكانة التي تليق بها، ولكن ما زال هناك العديد من المطالب والتغيرات التي لا بد من النظر إليها حتى تكون المحافظة دون أي سلبيات.

وتابعت لـ"الدستور"، أن أبرز هذه المطالب الاهتمام بمشروعات رصف الطرق وتسوية الشوارع في المناطق تحديدًا الحيوية، بجانب الاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية كما هو حال شارع كورنيش النيل والقضاء على حالة العشوائية التي تتسبب فيها ظاهرة التكاتك داخل المدينة، ووضع حد للالتزام لهم وغرامات وعقوبات رادعة لجميع سائقى التكاتك.