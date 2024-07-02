كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟

يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم السابع" أن السفير بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.

ويعد السفير بدر عبدالعاطي أحد الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الدولية الكبيرة.

وترصد "الدستور"، في ذلك التقرير، أبرز المعلومات عن بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد.