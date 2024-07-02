كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الجديد؟
يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم السابع" أن السفير بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.
ويعد السفير بدر عبدالعاطي أحد الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الدولية الكبيرة.
وترصد "الدستور"، في ذلك التقرير، أبرز المعلومات عن بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد.
- سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبى حتى يوليو 2024
- مندوب مصر الدائم لدى حلف «الناتو» حتى يوليو 2024
- سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019
- نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين عامي 2013 و2015
- نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين عامي 2012 و2013
- مدير لشئون فلسطين بالوزارة بين عامي 2007 و2008
- خدم في عدة مناصب بمختلف السفارات المصرية في الخارج ومنها لدى: أمريكا، واليابان، وإسرائيل.