الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارا رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 37

الطقس فى القاهرة
الطقس فى القاهرة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.


وعن الظواهر الجوية، أكد بيان الهيئة، أن رياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى 
القاهرة 37 26
العاصمة الإدارية 37 25 
6 أكتوبر 37 25
بنها 37 25 
دمنهور 34 24 
وادي النطرون 36 24 
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 35 24 
الزقازيق 37 26 
شبين الكوم 36 24 
طنطا 35 24 
دمياط 32 24 
بورسعيد 34 24
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 24
العريش 35 23 
رفح 33 23 
رأس سدر 38 26 
نخل 36 20 
كاترين 33 16 
الطور 36 26 
طابا 36 26 
شرم الشيخ 39 30 
الإسكندرية 33 23 
العلمين 32 22 
مطروح 32 23 
السلوم 35 23 
سيوة 41 22 
رأس غارب 38 29 
الغردقة 40 30 
سفاجا 41 30 
مرسى علم 40 30 
شلاتين 39 28 
حلايب 36 29 
أبو رماد 38 28 
رأس حدربة 34 27 
الفيوم 37 24 
بني سويف 38 24 
المنيا 39 24 
أسيوط 40 25 
سوهاج 41 26 
قنا 42 29 
الأقصر 42 29 
أسوان 43 29 
الوادي الجديد 41 25 
أبوسمبل 42 28 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 30 
المدينة المنورة 42 28 
الرياض 43 30 
المنامة 41 34 
أبوظبي 41 33 
الدوحة 45 36 
الكويت 47 33 
دمشق 36 18 
بيروت 30 26 
عمان 33 21 
القدس 32 21 
غزة 31 24 
بغداد 42 30 
مسقط 38 34 
صنعاء 28 16 
الخرطوم 41 29 
طرابلس 28 22 
تونس 30 21 
الجزائر 27 20 
الرباط 27 18 
نواكشوط 29 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 36 21 
إسطنبول 33 23 
إسلام آباد 38 26 
نيودلهي 31 26 
جاكرتا 34 25 
بكين 31 22 
كوالالمبور 33 25 
طوكيو 30 24 
أثينا 33 23 
روما 29 17 
باريس 20 15 
مدريد 33 19 
برلين 19 13 
لندن 19 13 
مونتريال 29 21 
موسكو 29 17 
نيويورك 28 21 
واشنطن 31 21 
أديس أبابا 21 13

خبراء هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الوجه البحرى وجنوب سيناء السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة

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