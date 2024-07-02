الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على رأسها عبدالرحمن مجدي.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا بدوري نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قائمة الدراويش لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

كمال السيد وعبدالله جمال، وعبدالكريم مصطفى ومحمد دسوقي، ومحمد نصر وحاتم سكر، وعصام صبحي وعبدالرحمن مجدي وهشام محمد، ومحمد بيومي ومحمد مخلوف، ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي، ونادر فرج ومروان حمدي، وعلي الملواني، ومحمد  خطاري، وحسن صابر وعمر القط، وخالد النبريصي وإيريك تراوري.

قائمة الإسماعيلي

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، على الهواء مباشرة.

 

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 7 انتصارات و10 تعادلات و11 هزيمة.

 

الإسماعيلي يتفوق في الدور الأول

استطاع الدراويش التفوق في مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدفين مقابل هدف.

عبدالرحمن مجدي الاسماعيلى دوري نايل سيراميكا كليوباترا قائمة الإسماعيلي

مواد متعلقة

الإسماعيلي ينهى استعداداته لمواجهة سيراميكا غدا بالجبل الأخضر

أبرزها الإسماعيلي وبيراميدز.. جدول مباريات الزمالك خلال يوليو 2024

المصري يحقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي في الدوري

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المصري بـ"ديربي القناة"

تشكيل المصري أمام الإسماعيلي بديربي القناة

الإسماعيلى يصطدم بالمصرى فى مباراة ديربى القناة بدورى نايل

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

كفاءة وطنية بخبرات دولية.. من هو بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد؟

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

مصادر لـ"الدستور": شريف الشربينى وزيرًا للإسكان.. وأحمد كوچوك للمالية.. عاجل

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين