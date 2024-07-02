على رأسها عبدالرحمن مجدي.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا بدوري نايل

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، قائمة الدراويش لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

كمال السيد وعبدالله جمال، وعبدالكريم مصطفى ومحمد دسوقي، ومحمد نصر وحاتم سكر، وعصام صبحي وعبدالرحمن مجدي وهشام محمد، ومحمد بيومي ومحمد مخلوف، ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي، ونادر فرج ومروان حمدي، وعلي الملواني، ومحمد خطاري، وحسن صابر وعمر القط، وخالد النبريصي وإيريك تراوري.

قائمة الإسماعيلي

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، على الهواء مباشرة.

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 7 انتصارات و10 تعادلات و11 هزيمة.

الإسماعيلي يتفوق في الدور الأول

استطاع الدراويش التفوق في مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدفين مقابل هدف.