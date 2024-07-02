"جيل الإسكندرية": نتمنى من الحكومة الجديدة أن تكون على قدر المسؤولية

قال الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل بالإسكندرية، إنه خلال ساعات تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى كشعب وأحزاب وجميع الطوائف أن تكون هذه الحكومة سياسية وذات خبرات عالية لتتعاطى مع المجريات والأحداث التي نراها في البلاد.



وتابع عوض، في تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتم بالتجديد وهو مهم جدا خلال الفترة الحالية ونتمنى تولي شخصيات مؤثرة ولها كفاءة سياسية وفنية وإدارية لإدارة شؤون الوزارات المختلفة، ويوجد ملفات كثيرة منها تطوير الصناعة واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الاستيراد وحل الأزمات التي تواجه الحكومة مثل الكهرباء واستيراد المازوت الذي يدخل في تشغيل المولدات الكهربائية.

وأشار إلى أننا نتمنى تكملة ملف البناء الإنساني هو ملف مهم جدا اهتم به الرئيس السيسي وتوفير حياة كريمة للمواطنين تكملة لما بدأته الحكومة على أرض الواقع، أما عن نواب رئيس الوزراء أمر مهم للغاية فبالتالي يجب اختيارهم على أسس معينة من حيث اختصاصاتهم وكفائتهم في العمل ولا نريد نواب على ورق يجب لكل نائب اختصاص معين في مجاله المنصب الذي يتولاه لكي يؤدي فيه بالشكل المناسب لأخذ القرارات الصالحة في مجال عمله، متمنيا أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسؤولية والتعامل مع جميع المعطيات وتكون حكومة قوية من أجل بلدنا ومساعدة المواطنين في الأزمات والمشاكل التى تواجهنا.