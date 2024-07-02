تشكيل لجان البطولة العربية الثانية لألعاب القوي تحت 23 سنة بالاسماعيلية

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة الدكتور سيف شاهين، انطلاق فعاليات البطولة العربيه الثانية تحت 23 سنة الاسماعيلية في الفترة من 5 الي 10 يوليو الجاري، على ملعب استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيلية.



وأصدر رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى قراراه بتشكيل اللجان الخاصة بالبطوله، ضمت كلا من العميد حاتم فوده عضو مجلس اداره الاتحاد مدير البطوله أحمد حمزه نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب المصري مجدي عبد البديع عضو مجلس اداره الاتحاد رئيس اللجنه الاعلاميه ولجنة الافتتاح والمراسم والبرتوكول، كابتن محمد ابو فندي عضو مجلس اداره الاتحاد رئيس اللجنه الماليه والتنظيم والادوات، استاذ امين شعبان عضو مجلس ادارة رئيس لجنه الاستقبال ولجنه التسكين والمغادره، الدكتوره مجده عضو مجلس اداره الاتحاد المصري والعربي والافريقي مشرفه على لجنه السكرتاريه.

صرح بذلك مجدي عبد البديع معوض عضو مجلس الادارة بالاتحاد المشرف علي الاعلاميه للبطولة.

وأضاف كابتن مجدي عبد البديع أنه من المقرر أن تكون البطولة آخر البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد المصري لالعاب القوى لهذا العام.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، إن الدول المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والتقارب والخبرة والاهتمام بالرياضة وتطويرها.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في البطولة.

ألعاب القوى تحصد 3 ميداليات فى اليوم الأول بدورة الألعاب الإفريقية

حقق لاعبو المنتخب المصري لألعاب القوى ثلاث ميداليات في اليوم الأول للعبة بالنسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

واستطاع أبطال منتخب مصر تحقيق 3 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وميداليتين برونز.

حقق البطل المصري مصطفى عمرو الميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة بعدما نجح في تحقيق رقم 20.7 متر.

فاز محمد مجدي ببرونزية نفس المنافسات بعدما جاء بالمركز الثالث بواقع 20.29 متر.

توج البطل المصري يوسف بدوي بالميدالية البرونزية في سباق 110 أمتار حواجز بعدما جاء في المركز الثالث بواقع 13.83 خلف بطل السنغال صاحب الذهبية وبطل الجزائر صاحب الفضية.

يترأس بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى في غانا، مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: محمد عبدالرءوف دياب مديرًا فنيًا، ياسر فتحي مدربًا لدفع الجلة، Adrian Zsolt مدربًا لإطاحة المطرقة، أحمد متولي مدربًا لرمي الرمح، وهشام حسن مدربًا للوثب الطويل.