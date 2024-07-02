تعرّف على مهام نائب المحافظ.. وما الذى يريده المواطن من النواب بالفيوم؟

مهام نواب المحافظين حددها قانون نظام الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 1979، حيث نصت المادة 30 من القانون على أنه يجوز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

"الدستور" ناقش عددًا من المواطنين بالفيوم عن مهام منصب نائب المحافظ.

ما الدور الذي يلعبه نائب المحافظ وما الذي يريده المواطن من النواب بالفيوم؟

يقول محمد سالم موظف، إن منصب نائب المحافظ هو منصب شرفي ليس لديه أي صلاحيات أو اتخاذ قرارات إلا بعد الرجوع للمحافظ، وهذا ما حددته المادة 30 من القانون.



وكان قد قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة تفقدية بقرية تونس السياحية، التابعة لمركز يوسف الصديق، لمتابعة آخر الإجراءات والضوابط لوضع الاشتراطات البنائية واستخدامات كافة الأراضي بالقرية، خاصة المنطقة المتاخمة لضفاف بحيرة قارون، على مساحة 27 فدانًا، بواجهة تصل لمسافة 1 كم، بهدف الحفاظ على هوية القرية البصرية وميزاتها الطبيعية وطرازها المعماري المتفرد.

رافقه خلال الجولة، الدكتورة منى سليمان أستاذ التصميم المعماري والتنمية العمرانية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وفريق لجنة وضع الاشتراطات البنائية لقرية تونس.