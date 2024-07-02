نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كوجك مرشح وزارة المالية الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أنه تم اختيار أحمد كوچوك وزيرًا للمالية.

وفي السياق، يرصد “الدستور” السيرة الذاتي للمرشح لمنصب وزير المالية.

أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب فى علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

شغل كوجك منصب خبير اقتصادى لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالى، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل (وهي شراكة وضعتها مجموعة الثمانى بالدول المتقدمة فى فرنسا 2011 من اجل مساعدة دول العالم العربى).

وفى الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كوجك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها فى الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى.

وشغل كوجك فى الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشار اقتصادى لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.

ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادى فى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادى فى وزارة الاقتصاد.

وتم انتخابه فى 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولى فى القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات لمالية الكلية بوزارة المالية.

وأجرى عدد من الدراسات في علم الاقتصاد الجزئي، كما أجرى دراسات على علم تشخيص النمو وهو علم يعمل على تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للإطار التحليلى الإبداعى للتعرف على معوقات النمو الاقتصادى فى الدول النامية.

وقام بدراسات في علم الاقتصاد الكلي الذي يبحث الأمور الاقتصادية من منظور شامل، ودراسات فى إدارة المالية العامة، والأمن الاجتماعى، وسياسات التنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط.