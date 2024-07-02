الأنبا عمانوئيل يجري زيارة رعوية إلى أسوان

أجرى نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، زيارة رعوية إلى مدينة أسوان، تضمنت عددا من الفعاليات المختلفة.

وترأس صاحب النيافة قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، حيث زار أبناء الكنيسة بمدينة أسوان.

فكانت أولى الزيارات إلى مبنى خدمات الراعي الصالح، التابع للمطرانية، بمنطقة الشيخ هارون، الذي يخدم أبناء الكنيسة المتواجدين بالمناطق البعيدة عن مقر الكنيسة، ووسط فرحة من الحضور، تم استقبال نيافته.

بدأت الزيارة بصلوات مسبحة قلب يسوع، بمناسبة ختام شهر يونيو المكرس لقلب يسوع، أعقبها جلسة أبوية من راعي الإيبارشية، حيث استمع جيدًا لمطالبهم، واحتياجاتهم، واستجاب لهم فيما عرضوه.

كذلك، ترأس الأنبا عمانوئيل قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أسوان، بمشاركة القمص أنطونيوس ذكرى، والأب أمجد عزت، والآباء الكومبونيان، بحضور الأخوات الراهبات.

في كلمةَ العظة، دار حوار أبوي بين نيافة المطران، وأبناء وبنات المناولة الاحتفالية، متحدثًا عن أسرار الكنيسة، خاصة سر الإفخارستيا، وكيفية الإعداد الروحي للتقدم للتناول، وأهمية سر الاعتراف، مع توضيح تعليم الكنيسة حول الأسرار المقدسة، مشددًا على أن إعادة سر المعمودية هو انكار للإيمان المسيحي.

وأشاد صاحب النيافة بالمجهود المبذول من قبل الآباء الرعاة، وخدام التعليم المسيحي في تكوين الأجيال المختلفة، طالبًا لهم كل نعمة وبركة.

وشكر راعي الإيبارشية القائمين على الاحتفال المشاركين، وكورال الكنيسة بمختلف أعمارهم، وخورس الشمامسة، على الأداء الرائع، مختتمًا الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على المحتفى بهم.

كما ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس ختام شهر قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسته، بالقوصية.

شارك في الصلاة القمص كيرلس عازر، والقمص أنطون رزق الله، والقمص يوسف أقلاديوس، رعاة الكاتدرائية، والشماس ريمون عماد اليسوعي.

وخلال كلمة العظة، شكر صاحب النيافة الله الآب، الذي يهبنا كل فرح روحي، لتقوية إيماننا، مشيرًا ان قلب يسوع الأقدس هو رمز الحب الإلهي، والعطاء غير المحدود للبشر.



