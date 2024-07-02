تأجيل محاكمة الطفل المتهم فى قضية شقيق كهربا ورضا البحراوي

أجلت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الطفل المتهم في قضية مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمطرب الشعبي رضا البحراوي، لحضوره من محبسه.

وقال المحامي محمد مصطفى إبراهيم، دفاع المطرب رضا البحراوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه أقر بالتصالح في محضر الجلسة عن موكله المجني عليه، موضحًا أنه تنازل عن تهمة التعدي عليه والسب والقذف وتكسير سيارته دون مقابل.

وتابع أن هناك تهما أخرى لا يجوز التصالح فيها، وهي البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية، ما زالت تطارد المتهمين.

كانت تحقيقات النيابة كشفت عن أن رضا البحراوي كان يحيي حفلًا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق كهربا بالحفلة، وأن سبب المشاجرة يرجع إلى أن المطرب رضا البحراوي لم يُحيي شقيق محمود كهربا، خلال دخوله الحفل ما أثار حفيظته.

وجاء في اعترافات المتهم أن المغني الشعبي رضا البحراوي خلال إحيائه الحفل نظر له باحتقار ما أثار غضبه وقلل منه أمام الموجودين وقاله له: "هستناك بره"، وبالفعل تعدى عليه عقب خروجه من الحفل بـ"حديدة" وهشم سيارته، وذلك بمساعدة آخرين، فوجهت له النيابة تهمة البلطجة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وقررت النيابة حبس شقيق كهربا واثنين آخرين على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والكشف الظاهري، وانتداب لجنة هندسية لفحص سيارة رضا البحراوي وحصر التلفيات.